Воронежцы: «Незнакомец открыл стрельбу в центре города»

СЕГОДНЯ 19:55 2018-10-20T19:56:55+03:00

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20 октября в середине дня неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре Воронежа. По сообщениям очевидцев, он стрелял из травматического пистолета. Одна из пуль угодила в окно дома №25 на улице Алексеевского. В стекле осталось отверстие .

К счастью, никто из людей не пострадал. Но теперь сотрудникам ГУ МВД по Воронежской области предстоит выяснить, кто же баловался с травматическим оружием. Или, быть может, кто-то даже стрелял специально?