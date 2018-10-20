Воронежцы у многоэтажки в конце октября нашли плантации с крупными ягодами земляники

СЕГОДНЯ 19:39 2018-10-20T19:39:59+03:00

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Вот уж действительно, если относится к делу с любовью, то все будет получаться. Видимо, жители дома №79 на улице Владимира Невского много внимания уделяют своему небольшому земельному участку. Удивительно, что здесь, под окнами обычной панельной десятиэтажки, раскинулись настоящие заросли земляники.

А знаете, что еще больше удивляет случайных прохожих? Что в этих зарослях в конце октября краснеет множество крупных ягод. Не чудо ли? Обычно земляника начинает созревать в конце мая-начале июня. Я уж к октябрю ее не должно быть. Но, видимо, в этом году то ли погода поспособствовала такому урожаю. то ли жители дома №79 отличились своим трудолюбием.

Можно ли залезать на чужую плантацию?Фото: Максим ГОРОХОВ

Фото: Максим ГОРОХОВ