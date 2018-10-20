В Воронеже женщина разбилась после падения с 8 этажа

СЕГОДНЯ 18:37 2018-10-20T18:38:54+03:00

Очевидцы утверждают, что она умерла на месте

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20 октября воронежцы обратили внимание, что у дома №15 на улице Хользунова собралось множество людей. Дело в том, что примерно в 15:30 здесь произошло ужасное происшествие: женщина выпала с восьмого этажа жилого дома.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, женщина упала на козырек обувного магазина, который расположен на первом этаже здания. Умерла горожанка тут же на месте, еще до приезда скорой помощи. Ей было 67-лет.

СУ СК РФ по Воронежской области по факту смерти женщины проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза, выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.