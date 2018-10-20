Воронежский «Факел» разделил очки с лидером чемпионата «Тамбовом»

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-20T18:01:24+03:00

За матч не было забито ни одного мяча

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В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» принимал лидера чемпионата «Тамбов». Стоит ли говорить о принципиальности этого матча? Пусть команды сейчас находятся в таблице на разных полюсах, но все-таки соседское географическое положение обостряет любое противостояние.

Уже на 14 минуте воронежцам пришлось провести замену: вместо травмированного Кагермазова на поле вышел Беликов.

Несмотря на то, что в первом тайме больше мяч держали тамбовчане, все-таки самая опасная атака осталась за «Факелом». После углового наши футболисты перешли в молниеносную контратаку. Ломакин в итоге ударил из-за штрафной — перекладина спасла ворота «Тамбова».

Во втором тайме прибавилось борьбы: обе команды стремились не уступить друг другу. Как итог опасные моменты в основном возникали после стандартных моментов или дальних ударов.

После 90 минут основного времени и еще трех добавленных матч закончился, как и начинался - со счетом 0:0.