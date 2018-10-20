Воронежский «Факел» разделил очки с лидером чемпионата «Тамбовом»
В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» принимал лидера чемпионата «Тамбов». Стоит ли говорить о принципиальности этого матча? Пусть команды сейчас находятся в таблице на разных полюсах, но все-таки соседское географическое положение обостряет любое противостояние.
Уже на 14 минуте воронежцам пришлось провести замену: вместо травмированного Кагермазова на поле вышел Беликов.
Несмотря на то, что в первом тайме больше мяч держали тамбовчане, все-таки самая опасная атака осталась за «Факелом». После углового наши футболисты перешли в молниеносную контратаку. Ломакин в итоге ударил из-за штрафной — перекладина спасла ворота «Тамбова».
Во втором тайме прибавилось борьбы: обе команды стремились не уступить друг другу. Как итог опасные моменты в основном возникали после стандартных моментов или дальних ударов.
После 90 минут основного времени и еще трех добавленных матч закончился, как и начинался - со счетом 0:0.