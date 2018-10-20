2018-10-20T17:27:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области восьмилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину

Ребенок решил перебежать прямо перед автомобилем
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Школьник почему-то решил не доходить до пешеходного переходаШкольник почему-то решил не доходить до пешеходного переходаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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20 октября примерно в 13:10 в Калаче автомобиль «ВАЗ-21144» сбил восьмилетнего мальчика. ДТП случилось на улице Краснобратской у дома №2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

37-летняя жительница Воронежской области, сидевшая за рулем отечественной легковушки, не успела среагировать на школьника, который решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода.

Мальчик получил небольшие ушибы и был доставлен в медучреждение: там ему оказали помощь и отпустили домой.

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