В Воронежской области восьмилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-20T17:27:07+03:00

Школьник почему-то решил не доходить до пешеходного перехода Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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20 октября примерно в 13:10 в Калаче автомобиль «ВАЗ-21144» сбил восьмилетнего мальчика. ДТП случилось на улице Краснобратской у дома №2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

37-летняя жительница Воронежской области, сидевшая за рулем отечественной легковушки, не успела среагировать на школьника, который решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода.

Мальчик получил небольшие ушибы и был доставлен в медучреждение: там ему оказали помощь и отпустили домой.