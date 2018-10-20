Реконструкция воронежского парка Орленок пройдет поэтапно

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-20T16:23:42+03:00

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На днях был определен перечень приоритетных общественных пространств на 2019-2020 годы. В него входят площадь Победы, проспект Революции, парк «Южный» и парк культуры и отдыха «Орленок».

В июне мэрия Воронежа совместно с управлением региональной политики правительства области провели опрос жителей на тему, каким они хотят видеть парк. По итогам опроса общественного мнения за концепцию «Новое в старом» проголосовали 57% участников. Главной задачей проекта является возвращение городу знакового культурного пространства парка в новом современном решении.

19 октября во время общегородского субботника губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что деньги на реконструкцию одного из самых популярных парков Воронежа удалось найти. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

- Жители выбрали концепцию. На основании этой концепции мы безусловно в 2019 году начнем и, быть может, даже закончим. Все зависит от того, насколько сложными будут работы, - сказал Александр Гусев.

Скорее всего, парк не будут закрывать полностью: реконструкция будет проходить поэтапно - то есть по отдельным участкам.