2018-10-20T15:48:05+03:00
Общество

На воронежских вокзалах разрешили продавать алкоголь

Спиртные напитки уже в ближайшее время могут появиться в привокзальных павильонах
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Видимо, нововведение рассчитано на тех, кто забыл взять с собой в дорогу алкогольВидимо, нововведение рассчитано на тех, кто забыл взять с собой в дорогу алкогольФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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19 октября было опубликовано постановление за подписью главы города Вадима Кстенина о внесении изменений в перечень мест, где можно продавать алкогольные напитки. Говоря проще, данным решением разрешили продавать алкогольную продукцию в привокзальных общепитах Воронежа.

«Исключения» получили предприниматели на вокзалах «Воронеж-Курский» и «Воронеж-1», а также на железнодорожных станциях «Масловка» и «Придача». Так что любые спиртные напитки можно будет абсолютно легально купить в местных буфетах и магазинчиках.

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