На воронежских вокзалах разрешили продавать алкоголь
Спиртные напитки уже в ближайшее время могут появиться в привокзальных павильонах
Видимо, нововведение рассчитано на тех, кто забыл взять с собой в дорогу алкогольФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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19 октября было опубликовано постановление за подписью главы города Вадима Кстенина о внесении изменений в перечень мест, где можно продавать алкогольные напитки. Говоря проще, данным решением разрешили продавать алкогольную продукцию в привокзальных общепитах Воронежа.
«Исключения» получили предприниматели на вокзалах «Воронеж-Курский» и «Воронеж-1», а также на железнодорожных станциях «Масловка» и «Придача». Так что любые спиртные напитки можно будет абсолютно легально купить в местных буфетах и магазинчиках.