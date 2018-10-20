Следователи взялись за ДТП в Воронежской области, участником которого мог быть судья

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-20T14:23:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи проверят ДТП, произошедшее вечером 17 октября 2018 года на перекрестке улиц Солнечная и Домостроителей в городе Лиски. По предварительным данным, «Тойота» протаранила автомобиль «Лада Гранта».

- По инициативе регионального следственного управления изъяты материалы, имевшиеся в производстве сотрудников полиции по данному происшествию, и приобщены к настоящей проверке. Проведение процессуальной проверки поручено сотрудникам первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления, которые в настоящее время совместно с криминалистами выдвинулись в город Лиски для проведения комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в СУ СК по Воронежской области.

Быть может, дело в том, что за рулем иномарки мог быть один из местных судей - по крайней мере, в социальных сетях появилась именно такая информация. Некоторые пользователи утверждают, что водитель «Тойоты» казался пьяным.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами ДТП, предоставить фото или видеозаписи, а также поделиться какой-либо информацией о произошедшем. Для этого нужно связаться по телефонам 8-920-213-51-41 и 8-910-289-82-32. Конфиденциальность гарантирована.

Следователи тщательнейшим образом изучат все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку всем участникам ДТП.