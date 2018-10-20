2018-10-20T14:24:59+03:00
Происшествия

Шестилетний мальчик пострадал в аварии двух иномарок в Воронеже

Ребенка госпитализировали
Виктор ЛЕВШАКОВ
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К счастью, ничего страшного с ребенком не произошлоК счастью, ничего страшного с ребенком не произошлоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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19 октября 34-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд Фокус» ехала по Проспекту Труда. Она выехала сто стороны улицы Солнечной и ехала в направлении улицы 9 Января. Вот только автомобилистка не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в автомобиль «Дэу Джентра». Иномаркой управляла 31-летняя жительница Воронежа.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате ДТП пострадал юный пассажир «Дэу Джентра» - 6-летний мальчик. Он был доставлен в медучреждения. Однако повреждения оказались не столь серьезны, и ребенка в тот же день отпустили домой. В любом случае инспекторам теперь предстоит установить все обстоятельства аварии.

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