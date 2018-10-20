2018-10-20T13:29:38+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутный автобус сбил 17-летнюю девушку на переходе

Пострадавшего пешехода пришлось госпитализировать
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Инспекторам предстоит выяснить, почему же водитель автобуса пытался проскочить на «красный».Инспекторам предстоит выяснить, почему же водитель автобуса пытался проскочить на «красный».Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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17-летняя жительница Воронежа переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу неподалеку от дома 82 на Московском проспекте. Это было 19 октября примерно в 22:30. В это же время 50-летний водитель маршрутного автобуса №64 ехал со стороны Хользунова в направлении бульвара Победы.

Трудно сказать, почему водитель пассажирского МАЗа не заметил девушку или не успел затормозить перед ней - но в итоге он сбил юную жительницу Воронежа. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, то есть на «зеленый».

В результате ДТП пешеход получила телесный повреждения и была госпитализирован. Теперь инспекторам предстоит выяснить, почему же водитель автобуса пытался проскочить на «красный».

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