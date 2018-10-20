В Воронеже на рабочего обрушились стены земляного котлована

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-20T12:28:06+03:00

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18 октября произошло ЧП на улице Московский проспект, рядом с памятником Славы: там обрушились стены глубокого земляного котлована. Под земляным пластом оказался один из рабочих - видимо, участник строительных работ. Мужчину практически полностью засыпало землей. Да так, что другим рабочим пришлось вызывать спасателей.

В пресс-службе ГО и ЧС по Воронежу нам сообщили, что их сотрудники помогли откопать мужчину. К счастью, он остался жив. Правда, рабочему потребовалась медицинская помощь - у него диагностирована травма руки.