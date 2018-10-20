2018-10-20T11:58:34+03:00
Происшествия

Пьяный житель Воронежской области устроил охоту на породистых гусей

Теперь ему грозит пять лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
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Настоящий сельский детектив развернулся в Новомеловатке: местный 60-летний мужчина и его 58-летний сосед обнаружили, что у них пропали три гуся холмогорской породы. Хозяева нашли птиц задушенными неподалеку.. Может это знак? Как найти преступников?

Оказалось, все очень легко, ведь пьяные зоопохитители улеглись спать неподалеку. Восстановить картину того дня после этого полицейским было не так уж тяжело.

Дело было так: ранним утром 40-летний местный житель встретил своего товарища и опустошил с ним бутылку спиртного. Алкоголя оказалось мало. Вот приятель и отправился в магазин. В это время «организатор праздника» заметил гусей. Так как мужчина нигде не работает, он решил похитить несколько штук, оправдывая свой поступок трудным материальным положением.

Несмотря на свое шаткое состояние мужчина направился к стаду, поймал трех птиц, и отнес к своему дому. Когда приятель вернулся, они продолжили выпивать, но, видимо, не рассчитали сил. Тут-то их и нашли.

- Ущерб составил около 12500 рублей. В Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

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