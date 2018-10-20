В Воронеже нашли ушедшего из дома пенсионера

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-20T11:39:51+03:00

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В поисково-спасательном отряде «Черноземье» сообщили, что им удалось найти 65-летнего Александра Рубцова. Мужчина ушел из дома № 46 на улице Изобретателей в Советском районе около часа 18 октября. Проблема осложнялась тем, что мужчина из-за болезни дезориентирован в пространстве, поэтому самостоятельно найти путь домой он не смог бы.

К счастью, все быстро разрешилось: волонтеры сообщают, что во время прочеса дворов в Советском районе города им удалось найти пропавшего пенсионера. В поисково-спасательном отряде поблагодарили всех неравнодушных людей за помощь.