2018-10-20T11:39:51+03:00
Общество

В Воронеже нашли ушедшего из дома пенсионера

Мужчина более суток не появлялся дома
Олег ИВАНОВ
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К счастью, мужчину удалось быстро найтиК счастью, мужчину удалось быстро найти
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В поисково-спасательном отряде «Черноземье» сообщили, что им удалось найти 65-летнего Александра Рубцова. Мужчина ушел из дома № 46 на улице Изобретателей в Советском районе около часа 18 октября. Проблема осложнялась тем, что мужчина из-за болезни дезориентирован в пространстве, поэтому самостоятельно найти путь домой он не смог бы.

К счастью, все быстро разрешилось: волонтеры сообщают, что во время прочеса дворов в Советском районе города им удалось найти пропавшего пенсионера. В поисково-спасательном отряде поблагодарили всех неравнодушных людей за помощь.

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