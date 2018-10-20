Более 500 тысяч жителей Воронежской области успели привить от гриппа

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-20T10:49:57+03:00

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По последней информации от гриппа привито 21,8% жителей Воронежской области. То есть более 500 тысяч человек. Из них свыше 90 тысяч вакцинировано по инициативе работодателей и за счет средств областного и муниципальных бюджетов. Об этом сообщают в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

По мнению эпидемиологов, этого количества достаточно для формирования иммунной прослойки. Вместе с тем вакцинация продолжится в ноябре и первые дни декабря.

Вакцины против гриппа закупает Минздрав России. Они ежегодно приезжают в Воронежскую область двумя траншами: первый – в августе-сентябре, второй в октябре-ноябре.

В настоящее время в Воронежской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа, а заболеваемость респираторными вирусными инфекциями соответствует обычному сезонному уровню. Рост заболеваемости гриппом ожидается в конце декабря и после новогодних каникул, поэтому еще достаточно времени на вакцинацию.