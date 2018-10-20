2018-10-20T10:39:00+03:00
Происшествия

Бдительная соседка спасла жителя Воронежской области от кражи мотоцикла

Она заметила, что незнакомец пытается угнать транспорт
Олег ИВАНОВ
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На днях жительница поселка совхоза «Нижнедевицкий» заметила, что незнакомый мужчина пытается угнать у ее 56-летнего соседа мотоцикл «Восход-3М». Женщина сразу же позвонила а полицию.

- Полицейскими удалось задержать указанного гражданина. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина сорвал с сарая навесной замок, выкатил мотоцикл и пытался его завести, но тут-то его и остановили стражи порядка. Было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

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