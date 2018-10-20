Девушка из Воронежа на шоу "Голос" растрогала Константина Меладзе до мурашек

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-20T10:00:00+03:00

А Ани Лорак пустилась в пляс на выступлении нашей землячки

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На слепых прослушиваниях шоу "Голос" в эфире 19 октября засветилась девушка из Воронежа. 17-летняя Екатерина Короткова исполнила песню Hava nagila. Да так проникновенно, что к нашей землячке сразу же повернулась Ани Лорак, звезда вскочила с кресла и пустилась в пляс. Следом к участнице из Воронежа повернулся и Константин Меладзе.

- Вау, какая умница, ты такая юная, а так владеешь звуком, так уверенно поешь, у тебя красивый тембр, ты потрясающая, - отметила Лорак.

- Я долго не нажимал на кнопку, просто заслушался и забыл! Мне послышалось в песне что-то грузинское или, может быть, у меня какие-то еврейские корни, настолько это было трогательно, что первым делом во мне откликнулись мурашки, а потом уже мозги! - признался Константин Меладзе. - Здорово!

Девушка поразила жюри и следующей репликой, когда ей надо было выбрать между наставниками:

- Ой, я даже не ожидала... Я как-то не планировала...

- Это очень по-женски: прийти в "Голос" и не планировать, - посмеялся Сергей Шнуров.

- Талантливая и скромная, - заступилась за девушку Ани Лорак.

Наша землячка все-таки выбрала в наставники Константина Меладзе.

- Светлая девочка, - отметила Ани Лорак, когда участница ушла за кулисы.

- И скромная, - поддержал Меладзе.

- Нам бы такие не подошли, сломались бы, - пошутили Шнур с Бастой.

Болеем за нашу Екатерину!