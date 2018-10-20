Под Воронежем взорвали боеприпасы мощностью 200 кг в тротиловом эквиваленте

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-20T09:33:06+03:00

Нужно немедленно сообщать об опасных находках в службу спасения – по телефонам «101» или «112». Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Изменить размер текста: A A

19 октября в Рамонский район взрывотехники аварийно-спасательной службы Воронежской области уничтожили 104 боеприпаса времен войны. Они были найдены в разных местах города и области. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, среди находок - минометные мины и артиллерийские снаряды различных калибров и производства.

Операция прошла на специальной площадке в Кавериной Балке, недалеко от села Большая Верейка. Общая мощность взрыва составила порядка 200 кг в тротиловом эквиваленте. Радиус разлета осколоков мог доходить до 800 метров, поэтому близлежащую территорию оцепили.

Помните, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты. Так что если при производстве земляных или других работ вы обнаружите гранату, мину или что-то еще - остановите работу. Нужно немедленно сообщить об опасной находке в службу спасения – по телефонам «101» или «112».