Полина Гагарина выступит в Воронеже с симфоническим оркестром

19 Окт. 23:50 2018-10-20T00:21:21+03:00

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30 октября в Воронеж с концертом снова приедет одна из самых популярных артисток отечественного шоубиза Полина Гагарина.

Певица привезет воронежским поклонникам новую версию автобиографичного шоу «Полина». В нем артистка не только поет, но и рассказывает о своей жизни с младых лет, а также о желании стать звездой. В театрализованном представлении Полина предстанет перед зрителями в разных образах: то нежной и ранимой, то роковой и обольстительной, то веселой и кокетливой.

Зрителей ждут два часа драйва, современные хореографические постановки и реалистичные видеоинсталляции, живая музыка симфонического оркестра и хиты, любимые тысячами поклонников - всего около двух десятков песен.

Концерт пойдет 30 октября в Event-Hall, начало в 20.00.