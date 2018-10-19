В Воронеже впервые выступит Matrang

19 Окт. 23:33 2018-10-19T23:33:39+03:00

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10 ноября в Воронеж приедет с концертом восходящая звезда лейбла Газгольдер - Matrang. В родном Владикавказе Алан солировал в республиканском хоре, с первого курса института начал заниматься музыкой в домашней студии, где записал первые треки «Для меня ты» и «От луны до Марса», давал первые концерты в ДК на 150 человек и параллельно закончил учебу на факультете рекламы и связей с общественностью.

Его первая композиция «Медуза» масштабно распространилась по сети и в конце 2017 года попала к Басте, который пригласил музыканта в Москву, где уже в январе 2018 года прошел релиз первого сингла, который сразу попал во все музыкальные чарты. В конце мая у музыканты вышел дебютный альбом Matrang Эйа, включивший 9 треков, в том числе радио-хиты «Медуза» и «Вода». Кстати, клип на нашумевший трек «Медуза» набрал на YouTube уже 30 млн просмотров.

Концерт Matrang в Воронеже пройдет 10 ноября в 20.00 в Palazzo Сoncert Hall.