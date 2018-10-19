2018-10-19T23:15:37+03:00
Звезды

В Воронеже выступят легендарные электронщики GusGus

Коллектив приедет на гастроли в начале ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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7 ноября в столице Черноземья выступит группа GusGus. За два десятилетия коллектив из Исландии напитывался всеми направлениями электронной музыки: от техно до трип-хопа, от хауса и прогрессив-хауса, до транса и популярных мелодий. Каждый из участников привносил в звучание GusGus новое и личное. Сейчас в коллективе играют Дэниэль Агуст (Daníel Ágúst) и Биргир Тоураринссон (Birgir Þórarinsson), на последнем альбоме Lies Are More Flexible (2018) присутствует вокал Хёгни Эгильссона (Don't Know How To Love) и Урдюр Хауконардоттир (Towards A Storm).

7 ноября GusGus готовит для воронежцев большую презентацию альбома Lies Are More Flexible (2018), которая наверняка не обойдется и без проверенных и всеми любимых танцевальных хитов. Музыканты наполнят своей магией Palazzo. Начало в 20.00.

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