В воронежской Лиге чемпионов бизнеса фаворитам изрядно потрепали нервы
Предпоследний шестой тур группового этапа Лиги Чемпионов Бизнеса по футболу выдался непростым для лидеров обоих дивизионов. Все фавориты по ходу матчей испробовали себя в роли догоняющих. И если «ТНС Энерго» и «Продмаркет» из сложной ситуации (0:2 по ходу встречи) сумели выйти победителями, то «Росавтодор» потерпел первое в сезоне поражение и упустил возможность досрочно занять первое место.
А еще в туре было изобилие забитых мячей на любой вкус. Целых 52 раза арбитры фиксировали взятие ворот, а это 6,5 мячей в среднем за матч. Еще один рекорд – два красных карточки получили игроки в этот день, это столько же, сколько за весь предыдущий период. Переходим к результатам.
В Дивизионе «А» «ТНС Энерго» на последних минутах вырвал победу у «Воронежской кондитерской фабрики» - 3:2. Команда «САФ-НЕВА» сломила сопротивление «Космос-Нефть-Газа» - 4:2. «Сбербанк» уступил «Продмаркету» - 2:3. «Газпроектинжиниринг» был разгромлен «Молвестом» - 0:5.
В Дивизионе «В» Банк ФК «Открытие» с очень крупным счетом проиграл «Электросигналу» - 0:9. ГК «Боравто» нанес первое в сезоне поражение «Росавтодору» - 4:1. «АГРО-Лидер» с «теннисным» счетом уступил «T-Systems» - 0:6. Коллектив «Pirelli» был бессилен что-либо противопоставить «Горэлектросети» - 3:8.