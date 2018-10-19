В воронежской Лиге чемпионов бизнеса фаворитам изрядно потрепали нервы

СЕГОДНЯ 20:32 2018-10-19T20:33:21+03:00

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Предпоследний шестой тур группового этапа Лиги Чемпионов Бизнеса по футболу выдался непростым для лидеров обоих дивизионов. Все фавориты по ходу матчей испробовали себя в роли догоняющих. И если «ТНС Энерго» и «Продмаркет» из сложной ситуации (0:2 по ходу встречи) сумели выйти победителями, то «Росавтодор» потерпел первое в сезоне поражение и упустил возможность досрочно занять первое место.

А еще в туре было изобилие забитых мячей на любой вкус. Целых 52 раза арбитры фиксировали взятие ворот, а это 6,5 мячей в среднем за матч. Еще один рекорд – два красных карточки получили игроки в этот день, это столько же, сколько за весь предыдущий период. Переходим к результатам.

В Дивизионе «А» «ТНС Энерго» на последних минутах вырвал победу у «Воронежской кондитерской фабрики» - 3:2. Команда «САФ-НЕВА» сломила сопротивление «Космос-Нефть-Газа» - 4:2. «Сбербанк» уступил «Продмаркету» - 2:3. «Газпроектинжиниринг» был разгромлен «Молвестом» - 0:5.

В Дивизионе «В» Банк ФК «Открытие» с очень крупным счетом проиграл «Электросигналу» - 0:9. ГК «Боравто» нанес первое в сезоне поражение «Росавтодору» - 4:1. «АГРО-Лидер» с «теннисным» счетом уступил «T-Systems» - 0:6. Коллектив «Pirelli» был бессилен что-либо противопоставить «Горэлектросети» - 3:8.