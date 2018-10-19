За воронежскими дорогами будет следить новая специальная комиссия

СЕГОДНЯ 20:16 2018-10-19T20:21:32+03:00

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В пятницу, 19 октября, на сайте мэрии опубликовали постановлении мэра Воронежа Вадима Кстенина о создании новой комиссии. Она будет оценивать состояние дорог, улиц, мостов, железнодорожных переездов, по которым пролегает путь городских маршруток.

В случае обнаружения каких-либо нарушений члены комиссии будут информировать о них мэрию, управление ГИБДД по Воронежской области и Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора. В городской администрации и в еще двух ведомствах, по идее, должны реагировать на сигналы безотлагательно.

Председателем комиссии будет заместитель руководителя городского управления транспорта Олег Миронов. Также в нее входит еще один зам начальника того же управления Владислав Ярцев, главный специалист той же структуры Геннадий Шипилов, начальник отдела контроля муниципального «Центра организации дорожного движения» Дмитрий Крабу, начальник отдела управления городского дорожного хозяйства Александр Пискарев и заместитель начальника отдела управления главного архитектора Сергей Фатеев. Еще четырех членов комиссии назначат после согласования их кандидатур. Это два старших инспектора: отдела дорожного надзора УГИБДД области Игорь Иванов и отдела надзора Юго-Восточного межрегионального управления автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Алексей Коваль, а также два депутата гордумы – Олег Черкасов и Дмитрий Крутских.