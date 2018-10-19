2018-10-19T19:45:04+03:00
Происшествия

В Воронеже женщину «развел» на 100 тысяч мнимый сотрудник банка

Он заявил, что с ее счета пытались перевести деньги во Владивосток
Юрий КОЗЛОВ
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Деньги мошенник, видимо, уже снял с киви-кошелька.Деньги мошенник, видимо, уже снял с киви-кошелька.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 18 октября, к полицейским пришла 37-летняя жительница Ленинского района. Женщина заявила, что стала жертвой мошенника. Она рассказала, что на ее мобильник позвонил мужчина. Представился сотрудником банка и заявил, что с ее карты пытались перевести деньги во Владивосток. Затем попросил назвать пин-код и другие данные карты. После чего быстро свернул разговор. А вскоре женщина увидела, что 100 тысяч рублей, лежавшие на ее счете, уплыли в чей-то киви-кошелек.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Напоминаем, что в случае подобных звонков нужно сразу закончить разговор. А потом, если возникли сомнения, удостовериться, не случилось ли чего, позвонив в банк, который вас обслуживает.

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