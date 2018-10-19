Назначили нового главного тренера воронежского «Бурана»

СЕГОДНЯ 19:12 2018-10-19T19:13:46+03:00

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В пятницу, 19 октября, руководители «Бурана» утвердили новым главным тренером Александра Трофимова. Александр Викторович уже работал в нашей команде в 2017 году. Тогда он был ассистентом Евгения Федорова, а до этого был главным тренером ХК «Алматы» в Казахстане.

Назначение Трофимова прокомментировал менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков:

- Александр Трофимов – ставленник главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова. Это его воспитанник, и в общем-то он нам его порекомендовал.

Мы понимаем, что это за специалист, прекрасно друг друга знаем, он в свою очередь знаком с практически всеми игроками нашей команды. Поэтому его адаптация к нашим условиям не должна занять много времени. Мы с Александром Викторовичем провели уже несколько собеседований, нас устроило его видение и понимание ситуации.

Напомним, 18 октября в «Буране» решили расстаться с главным тренером Сергеем Вороновым из-за серии из пяти поражений.

Михаил Бирюков также объяснил историю с расторжением контракта Евгения Григоренко:

- Он ехал к нам с прицелом на московское «Динамо». Мне позвонили из руководства клуба и попросили принять парня на какой-то период, чтобы он набрал форму, помог себе, помог нам, после чего они планировали его забрать. Пока мы заявляли Евгения, делали ему игровой свитер, его успело забрать не «Динамо», а «Северсталь». Они между собой договорились, и вполне возможно, Григоренко уже сегодня дебютирует в составе череповецкого клуба.

Напомним, кроме Григоренко, клуб покинули еще два нападающих: Роман Николаев, Арсений Хацей и защитник Сергей Ильминский.