В Воронеже пропал 65-летний мужчина

СЕГОДНЯ 18:50 2018-10-19T18:51:28+03:00

Мужчину нужно скорее разыскать из-за его болезненного состояния. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Его нет дома больше суток

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В поисково-спасательном отряде «Черноземье» просят помочь с поисками 65-летнего Александра Рубцова. Мужчина ушел из дома № 46 на улице Изобретателей в Советском районе около часа в четверг, 18 октября.

Срок отсутствия не критичен для здорового человека. Но тут другая ситуация – мужчина из-за болезни дезориентирован в пространстве.

Приметы Александра Рубцова: рост 186 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в бежевый свитер, черные спортивные штаны, обут в темно-синие сланцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Александр, просят позвонить по телефонам: 8-906-670-23-44, 112 или 02.