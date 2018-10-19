В Воронеже пропал 65-летний мужчина
Его нет дома больше суток
Мужчину нужно скорее разыскать из-за его болезненного состояния.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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В поисково-спасательном отряде «Черноземье» просят помочь с поисками 65-летнего Александра Рубцова. Мужчина ушел из дома № 46 на улице Изобретателей в Советском районе около часа в четверг, 18 октября.
Срок отсутствия не критичен для здорового человека. Но тут другая ситуация – мужчина из-за болезни дезориентирован в пространстве.
Приметы Александра Рубцова: рост 186 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в бежевый свитер, черные спортивные штаны, обут в темно-синие сланцы.
Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Александр, просят позвонить по телефонам: 8-906-670-23-44, 112 или 02.