В Воронеже корректировка проекта развязки на Остужева будет стоить 45,9 млн.

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-19T17:01:14+03:00

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В четверг, 18 октября, определили победителя аукциона на право скорректировать проект Остужевской развязки. Единственным участником торгов было АО «Проектный институт «Гипрокоммундортранс». Собственно, эта организация начинала разрабатывать проект. Логично, что она и будет завершать.

Аппетиты у нового старого подрядчика неслабые. Обычно с начальной цены работ на аукционе скидывают хоть сколько-нибудь приличную сумму. И «Гипрокоммундортранс» скинул … всего 3,8 тысяч рублей. Таким образом, специалисты этой организации скорректируют проект за 45,9 млн. рублей.

За такую приличную сумму до 30 апреля 2019 года в «Гипрокоммундортрансе» должны провести инженерные изыскания, заново подготовить проектную документацию, обеспечить прохождения госэкспертизы, оценить достоверность сметной стоимости.

Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев предполагал, что развязку на Остужева начнут строить во второй половине 2019 года. Дорогу планируют сделать с двумя проезжими частями с разделительной полосой. Если городское метро все-таки решат сделать, возможно, посредине трассы будут ходить его поезда.

Новая развязка будет пересекаться с Ленинским проспектом с помощью двух параллельных эстакад. Возле остановки ДК «Электроника» планируют сделать надземный пешеходный переход. На пересечении с Минской появится развязка в форме "клеверного листа".

Стоимость всех этих работ неоднократно дорожала и в итоге достигла ориентировочной суммы – 4,9 – 5,1 млрд. рублей.