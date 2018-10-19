После серии поражений уволили главного тренера воронежского «Бурана»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-19T16:15:14+03:00

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В четверг, 18 октября, сразу после поражения в Кургане от «Зауралья» в «Буране», которое стало пятым подряд, приняли решение уволить главного тренера команды Сергея Воронова. Вместе с ним решили расстаться с четырьмя хоккеистами: нападающими Романом Николаевым, Евгением Григоренко, Арсением Хацеем и защитником Сергеем Ильминским.

Кадровое решение прокомментировал менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков:

- От лица всего клуба хочу выразить благодарность Сергею Воронову за проделанную работу. Нам было приятно работать с этим специалистом, и мы желаем ему дальнейших успехов.

Причина отставки проста – достаточно посмотреть на турнирную таблицу. Команда попала в какую-то яму, из которой не смогла выбраться. На исправление ситуации было достаточно времени, но никаких сдвигов в лучшую сторону не произошло. Поэтому нам пришлось принять тяжелое, но необходимое решение. Команде нужна новая кровь, встряска.

В качестве нового наставника рассматривают несколько кандидатур, в частности Александра Трофимова, последнее время работавшего главным тренером ХК «Алматы», а затем помощником Евгения Федорова в «Буране» (этот главный тренер .«ураганных», напомним, ушел в отставку в конце 2017 года). Окончательного решения пока не приняли.

Рассказал, что думает о своей отставке и сам Сергей Воронов:

- В принципе я еще официонально не оформил уход из команды. Нет пока у меня и четких планов по продолжению карьеры. Что же касается причин неудачной серии, считаю, что нам в последних трех матчах просто не везло. Игра у команды есть, только нужно наладить действия в оборону, улучшить реализацию опасных моментов, и уверен, что кризис будет преодолен.