В Воронеже откроют мемориальную доску Владимиру Федосову

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-19T15:19:58+03:00

Родившийся в Таловой политический деятель в 80-е годы работал первым секретарем обкома, а потом уехал в Москву

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В субботу, 20 октября, в торжественной обстановке откроют мемориальную доску первому секретарю Воронежского обкома ВЛКСМ Владимиру Федосову. Она появится на доме № 35 по улице Никитинской. Церемония открытия начнется в 14.00.

Напомним, 29 октября комсомолу исполнится 100 лет. Видимо, праздновать эту дату начали заранее чествованием одного из видных деятелей этой организации.

Справка «КП»

Владимир Федосов родился 5 июля 1951 года в поселке Таловая Воронежской области. Учился в Воронежском политехническом институте, затем работал на приборостроительном заводе (НПО «Электроника»). В 1977 году был избран секретарем комсомольской организации завода, затем первым секретарем Железнодорожного райкома ВЛКСМ. В 1979 стал первым секретарем Воронежского горкома, в 1980-м поступил на ту же должность в Воронежском обкома ВЛКСМ.

С 1983 по 1987 год Владимир Федосов работал секретарем ЦК ВЛКСМ. Был одним из организаторов XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, проходившего в 1985 году.

В 1985 году Федосов был избран депутатом Верховного Совета СССР, в этом властном органе был членом Комитета по международным делам и ответственным секретарем Комиссии Верховного Совета по ратификации советско-американского Договора по РСМД. С 1987 года — ответственный секретарь Советского комитета защиты мира, c 1991 года — заместитель председателя комитета, переименованного в 1992 году в международную Федерацию мира и согласия. С 1995 года и до смерти в 2007 году — ее председатель.

С 30 сентября 2005 года Владимир Федосов - члена Общественной Палаты России. В ней занимал должность председателя Комиссии по этике, регламенту, совершенствованию деятельности и законодательства.

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».