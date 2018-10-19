В Воронеже откроют мемориальную доску Владимиру Федосову
В субботу, 20 октября, в торжественной обстановке откроют мемориальную доску первому секретарю Воронежского обкома ВЛКСМ Владимиру Федосову. Она появится на доме № 35 по улице Никитинской. Церемония открытия начнется в 14.00.
Напомним, 29 октября комсомолу исполнится 100 лет. Видимо, праздновать эту дату начали заранее чествованием одного из видных деятелей этой организации.
Справка «КП»
Владимир Федосов родился 5 июля 1951 года в поселке Таловая Воронежской области. Учился в Воронежском политехническом институте, затем работал на приборостроительном заводе (НПО «Электроника»). В 1977 году был избран секретарем комсомольской организации завода, затем первым секретарем Железнодорожного райкома ВЛКСМ. В 1979 стал первым секретарем Воронежского горкома, в 1980-м поступил на ту же должность в Воронежском обкома ВЛКСМ.
С 1983 по 1987 год Владимир Федосов работал секретарем ЦК ВЛКСМ. Был одним из организаторов XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, проходившего в 1985 году.
В 1985 году Федосов был избран депутатом Верховного Совета СССР, в этом властном органе был членом Комитета по международным делам и ответственным секретарем Комиссии Верховного Совета по ратификации советско-американского Договора по РСМД. С 1987 года — ответственный секретарь Советского комитета защиты мира, c 1991 года — заместитель председателя комитета, переименованного в 1992 году в международную Федерацию мира и согласия. С 1995 года и до смерти в 2007 году — ее председатель.
С 30 сентября 2005 года Владимир Федосов - члена Общественной Палаты России. В ней занимал должность председателя Комиссии по этике, регламенту, совершенствованию деятельности и законодательства.
Награжден Орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть».