2018-10-19T15:13:33+03:00
Общество

Воронежская область на развитие физкультуры и спорта получит 1,5 миллиарда рублей

На эти средства в регионе построят новые спортобъекты и реконструируют старые
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувший четверг, 18 октября, губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с руководителем управления физической культуры и спорта Воронежской области Владимиром Кадуриным. Он доложил главе региона об участии региона в федеральном проекте «Спорт – норма жизни», который является частью национального проекта «Демография». Область задействована в 11 из 12 направлений программы.

По словам Владимира Кадурина, до 2023 года объем финансирования по проекту «Спорт – норма жизни» составит порядка 1,5 млрд. рублей. Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию инфраструктуры спортивно-тренировочных региональных центров, закупку комплектов оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и нового спортинвентаря для физкультурных комплексов.

Также продолжится работа по программе «Наследие» со стадионами «Чайка» и «Локомотив». Кроме того, будет создана или модернизирована база для занятий массовой физической культурой и спортом.

Александр Гусев поручил Владимиру Кадурину держать на контроле все озвученные вопросы, а также предусмотреть возможность софинансирования мероприятий проекта из регионального бюджета в соответствии с установленными Минфином России правилами.

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