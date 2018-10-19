В Воронежском опорном университете создали «Кибердружину»

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-19T14:53:50+03:00

Девушка плачет у ноутбука? Ей поможет "Кибергруппа". Фото: из архива «КП»

17 ее членов пойдут в атаку на деструктивный контент Интернета

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По приказу ректора Сергея Колодяжного в опорном университете (ВГТУ) создали «Кибергруппу». Главным в ней будет профессор Александр Остапенко.

17 членов «Кибергруппы» и 55 готовых их подменить кандидатов ее члены будут шерстить Интернет в поисках деструктивного контента в группах в соцсетях. Они планируют создать реестр этого опасного информационного мусора и автоматизировать процесс борьбы с ним.

«Кибергруппа» действует на кафедре систем информационной безопасности ВГТУ. Унее есть свой сайт: безопасный-интернет.рф и e-mail: mnac@comch.ru