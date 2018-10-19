Проверка слуха: в Воронежской области из вагона поезда сбежали 17 заключенных

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-19T15:06:55+03:00

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"17 зеков сбежали из спецвагона на границе Воронежской и Волгоградской областей", - такое сообщение облетело соцсети двух регионов. Время от времени добавлялись подробности о бесчинствах этих людей после побега. Сообщения обычно венчало напутствие: "Не выходите из дома после девяти вечера, это опасно!"

- Конечно, эта информация не соответствует действительности, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Воронежской области. - Если бы такое произошло, все службы сейчас занимались бы поиском сбежавших. Кроме того, нужно понимать особенности специального вагона. Он разделен на отдельные купе-камеры, заключенных туда заводят по одному. Возможность такого побега исключена. Мы можем только предполагать, кто и по какой причине распространяет ложную информацию.

Это не первый случай массовой рассылки фейковых сообщений. Ранее распространялись сведения о женщине, которая заманивает школьников в кусты.