2018-10-19T14:24:28+03:00
Общество

Областной бюджет 2019 года будет социально ориентированным

В минувший четверг, 18 октября, губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период
Татьяна МИСТЮКОВА
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О подходах к формированию проекта областного бюджета и межбюджетных отношений на 2019–2021 годы доложила руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова. Она сообщила, что при определении параметров бюджета учтены основные направления бюджетной и налоговой политики, изменения бюджетного и налогового законодательства, влияющие на формирование доходной базы, прогноз социально-экономического развития области, оценка исполнения бюджета текущего года, параметры, согласованные Минфином России при заключении соглашений.

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