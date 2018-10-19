Областной бюджет 2019 года будет социально ориентированным

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-19T14:24:28+03:00

В минувший четверг, 18 октября, губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период

Изменить размер текста: A A

О подходах к формированию проекта областного бюджета и межбюджетных отношений на 2019–2021 годы доложила руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова. Она сообщила, что при определении параметров бюджета учтены основные направления бюджетной и налоговой политики, изменения бюджетного и налогового законодательства, влияющие на формирование доходной базы, прогноз социально-экономического развития области, оценка исполнения бюджета текущего года, параметры, согласованные Минфином России при заключении соглашений.

Читать далее...