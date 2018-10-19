Дорвался: в Воронеже квартирный вор сразу надел на себя украденные джинсы

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-19T14:19:21+03:00

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В четверг, 18 октября, в дежурную часть отдела полиции № 6 обратился 26-летний мужчина. Он заявил, что на улице Первомайской Центрального района обворовали квартиру.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в промежуток времени с 08.00 до 14.00 вор отжал окно, залез в частный дом и украл там золото, игровую приставку, ноутбук, два мобильника и джинсы.

Вскоре стражи порядка установили и личность вора. Им оказался 53-летний местный житель. Уже через несколько часов его задержали недалеко от места преступления. Похищенную технику изъяли в лесополосе, золотые изделия мужчина спрятал в свою кофту, которую перед этим снял. А похищенные джинсы вообще были на воре. То ли так понравились, то ли свои штаны пришли в негодность.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Его отправили в следственный изолятор. По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.