2018-10-19T14:19:21+03:00
Происшествия

Дорвался: в Воронеже квартирный вор сразу надел на себя украденные джинсы

Злодействовал он в самом центре города
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Вору грозит до шести лет тюрьмы.Вору грозит до шести лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В четверг, 18 октября, в дежурную часть отдела полиции № 6 обратился 26-летний мужчина. Он заявил, что на улице Первомайской Центрального района обворовали квартиру.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в промежуток времени с 08.00 до 14.00 вор отжал окно, залез в частный дом и украл там золото, игровую приставку, ноутбук, два мобильника и джинсы.

Вскоре стражи порядка установили и личность вора. Им оказался 53-летний местный житель. Уже через несколько часов его задержали недалеко от места преступления. Похищенную технику изъяли в лесополосе, золотые изделия мужчина спрятал в свою кофту, которую перед этим снял. А похищенные джинсы вообще были на воре. То ли так понравились, то ли свои штаны пришли в негодность.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Его отправили в следственный изолятор. По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже откроют мемориальную доску Владимиру Федосову
Воронежская область на развитие физкультуры и спорта получит 1,5 миллиарда рублей
Проверка слуха: в Воронежской области из вагона поезда сбежали 17 заключенных
В Воронежском опорном университете создали «Кибердружину»
Областной бюджет 2019 года будет социально ориентированным
Воронежское предприятие выбрасывает в воздух сомнительные отходы
В Воронежской области рецидивист зарезал знакомого подлым ударом сзади
В Воронежской области поймали водителя, оставившего сбитого им пешехода умирать
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работников дорожного хозяйства
В Воронеж придет резкое похолодание
В Воронежской области цены на бензин выросли на 11,2% за год
Под Воронежем закрыли кадетский корпус
В Воронеж приедет шоу слонов
Обращение к общегородскому субботнику
В Воронежской области бывший главный полицейский стал главным лесником
Глава городcкого округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем работников дорожного хозяйства
Новые возможности обмена бонусов СПАСИБО от Сбербанка
Сотрудник воронежского автосалона взял 700 тысяч рублей за новую машину и уволился
В Воронеже двое подростков попали в больницу после поездки на скутере
В Воронежской области грузовик протаранил "семерку": есть погибший
Главы районных управ Воронежа поменяются местами
Аналитики выяснили, что Воронеж - город "Жигулей"
«Как жить-то вообще»: 54-летнюю жительницу Воронежа не берут на работу из-за возраста