2018-10-19T14:20:24+03:00
Общество

Воронежское предприятие выбрасывает в воздух сомнительные отходы

Прокуратура нашла нарушения на элеваторе
Виктор ПАВЛОВ
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Прокуратура Нижнедевицкого района заглянула на местное предприятие "Элеватор-Курбатово". Как вы уже догадались по названию, фирма занимается хранением и складированием зерна. В работе используются три газовые котельные.

- До настоящего времени не проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - говорят в прокуратуре. - Соответственно отсутствует разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и проект предельно допустимых выбросов.

Эти нарушения находили и ранее. В апреле этого года директора предприятия уже привлекли к ответственности за несоблюдение экологических требований. Однако значимых изменений не последовало. Прокурор направил в суд заявление о понуждении предприятия к устранению нарушений.

Ранее в Воронеже приостановили работу предприятия из-за неприятного запаха.

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