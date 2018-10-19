В Воронежской области рецидивист зарезал знакомого подлым ударом сзади

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-19T13:55:36+03:00

Рецидивист зарезал мужчину, потом пытался его реанимировать, но безуспешно. Фото: из архива «КП»

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Во вторник, 16 октября, скорая приехала в дом на улице Советской села Богана в окрестностях Борисоглебска. Увы, помочь врачи уже ничем не смогли. 39-летний местный житель умер от ножевого ранения.

Подключились полицейские. Они выяснили, что в тот день в доме собрались пятеро мужчин, чтобы выпить. Под действием горячительных напитков, слово за слово, двое сильно поругались. Как водится, решили выйти «разобраться».

39-летний участник конфликта не учел, что его 33-летний оппонент за время неоднократных отсидок в тюрьме разучился драться честно. Он просто достал нож и воткнул его в правое бедро неосторожно повернувшемуся к нему спиной мужчине.

Ранение оказалось очень тяжелым. Понявший, что натворил, рецидивист вместе с приятелями попытались перевязать истекающего кровью знакомого, вызвали скорую, но все это было уже бесполезно.

- На допросе мужчина признал свою вину, показал следователю, куда спрятал нож, - рассказали в СУ СК России по Воронежской области. - Его показания подтвердил брат погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы).