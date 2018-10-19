2018-10-19T13:55:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области рецидивист зарезал знакомого подлым ударом сзади

Преступление произошло в Борисоглебском районе
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Рецидивист зарезал мужчину, потом пытался его реанимировать, но безуспешно.Рецидивист зарезал мужчину, потом пытался его реанимировать, но безуспешно.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 октября, скорая приехала в дом на улице Советской села Богана в окрестностях Борисоглебска. Увы, помочь врачи уже ничем не смогли. 39-летний местный житель умер от ножевого ранения.

Подключились полицейские. Они выяснили, что в тот день в доме собрались пятеро мужчин, чтобы выпить. Под действием горячительных напитков, слово за слово, двое сильно поругались. Как водится, решили выйти «разобраться».

39-летний участник конфликта не учел, что его 33-летний оппонент за время неоднократных отсидок в тюрьме разучился драться честно. Он просто достал нож и воткнул его в правое бедро неосторожно повернувшемуся к нему спиной мужчине.

Ранение оказалось очень тяжелым. Понявший, что натворил, рецидивист вместе с приятелями попытались перевязать истекающего кровью знакомого, вызвали скорую, но все это было уже бесполезно.

- На допросе мужчина признал свою вину, показал следователю, куда спрятал нож, - рассказали в СУ СК России по Воронежской области. - Его показания подтвердил брат погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже откроют мемориальную доску Владимиру Федосову
Воронежская область на развитие физкультуры и спорта получит 1,5 миллиарда рублей
Проверка слуха: в Воронежской области из вагона поезда сбежали 17 заключенных
В Воронежском опорном университете создали «Кибердружину»
Областной бюджет 2019 года будет социально ориентированным
Дорвался: в Воронеже квартирный вор сразу надел на себя украденные джинсы
Воронежское предприятие выбрасывает в воздух сомнительные отходы
В Воронежской области поймали водителя, оставившего сбитого им пешехода умирать
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работников дорожного хозяйства
В Воронеж придет резкое похолодание
В Воронежской области цены на бензин выросли на 11,2% за год
Под Воронежем закрыли кадетский корпус
В Воронеж приедет шоу слонов
Обращение к общегородскому субботнику
В Воронежской области бывший главный полицейский стал главным лесником
Глава городcкого округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем работников дорожного хозяйства
Новые возможности обмена бонусов СПАСИБО от Сбербанка
Сотрудник воронежского автосалона взял 700 тысяч рублей за новую машину и уволился
В Воронеже двое подростков попали в больницу после поездки на скутере
В Воронежской области грузовик протаранил "семерку": есть погибший
Главы районных управ Воронежа поменяются местами
Аналитики выяснили, что Воронеж - город "Жигулей"
«Как жить-то вообще»: 54-летнюю жительницу Воронежа не берут на работу из-за возраста