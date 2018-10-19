В Воронежской области поймали водителя, оставившего сбитого им пешехода умирать
Сотрудники Следственного отделения ОМВД России по Подгоренскому району возбудили уголовное дело по факту ДТП, случившемуся 18 августа около 1.40 на шестом километре дороги «Подгоренский-Воронеж-Луганск». Там «Ауди-80» наехало на 34-летнего пешехода, местного жителя. Мужчина умер на месте, водитель скрылся с места аварии.
- Полицейские выяснили, кто в ту ночь был за рулем, и задержали водителя. Им оказался 34-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - Ему придется отвечать по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (до пяти лет лишения свободы).