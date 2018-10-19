2018-10-19T13:32:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали водителя, оставившего сбитого им пешехода умирать

В отношении него возбудили уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейским удалось выяснить, кто был за рулем, и задержать водителя.Полицейским удалось выяснить, кто был за рулем, и задержать водителя.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного отделения ОМВД России по Подгоренскому району возбудили уголовное дело по факту ДТП, случившемуся 18 августа около 1.40 на шестом километре дороги «Подгоренский-Воронеж-Луганск». Там «Ауди-80» наехало на 34-летнего пешехода, местного жителя. Мужчина умер на месте, водитель скрылся с места аварии.

- Полицейские выяснили, кто в ту ночь был за рулем, и задержали водителя. Им оказался 34-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - Ему придется отвечать по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (до пяти лет лишения свободы).

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