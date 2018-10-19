В Воронеж придет резкое похолодание

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-19T13:02:21+03:00

Уже в воскресенье следует получше утеплиться, выходя на улицу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Воронежском гидрометцентре сообщили грустную новость – бабье лето кончается. Уже в воскресенье, 21 октября, днем будет уже холодно, и пойдет осенний дождь.

- Осень, причем уже достаточно поздняя, вступает в свои права, - отметил дежурный синоптик регионального Гидрометцентра. – Причиной этого станет циклон, который придет с северо-запада, со Скандинавии. Он не будет господствовать над территорией нашей области, но зацепит ее своими фронтами. И этого будет достаточно для существенного похолодания. Из-за циклона также зарядят дожди.

В субботу, 20 октября, метеорологи прогнозируют, что южный ветер сменится на северо-восточный. Ночью будет +8 при пасмурной погоде, днем ожидают +15, будет облачно.

В воскресенье, 21 октября, ночью похолодает до +5, луна из-за облаков показываться не будет. Днем прогнозируют +12 и дождь.

Похожую погоду ожидают и в понедельник, 22 октября. Только днем похолодает еще сильнее – до +10.

Во вторник, 23 октября, ветер сменится на западный, ночью прогнозируют +4 градуса. Днем будет +10, дождь усилится.