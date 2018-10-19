Под Воронежем закрыли кадетский корпус

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-19T12:40:26+03:00

В учебном заведении утверждают, что сделали это из-за нехватки врачей

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В пятницу, 19 октября, в региональном управлении Роспотребнадзора выпустили постановление о временном прекращении работы казачьего кадетского корпуса в селе Горожанка Рамонского района. Деятельность учебного заведение приостановили без судебного решения. Заседание по этому вопросу в местном суде пройдет в понедельник, 22 октября.

На сайте кадетского корпуса висит сообщение о том, что работа учебного заведения временно приостановлена из-за нехватки штатных медработников. И заверяют, что руководители делают все, чтобы исправить эту ситуацию.