В Воронеж приедет шоу слонов

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-19T12:14:22+03:00

Новая программа будет гастролировать с 27 октября по 2 декабря

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С 27 октября в Воронеже начнутся гастроли новой цирковой программы «Шоу слонов». Номера с индийскими слонами, арабскими скакунами и пони привезет к нам Цирк братьев Гертнер. Цирковая династия из Германии под руководством

Кристиана Гертнера соединяет в своем творчестве великие традиции циркового искусства и высочайшее мастерство исполнения. Им аплодировал весь мир!

В новой программе кроме гостей из Германии воронежцы увидят смешанную группу животных в номере «Веселые ритмы», попугаев ара и какаду, а также королевских пуделей, которыми руководит Наталья Борк. В представлении также включены номера воздушных гимнастов, акробатов, и, конечно же, веселых клоунов.

Цирк - это риск, преодоление страха, сила воли, снятие масок. А еще творение красоты, музыка, неподдельное взаимодействие человека и природы… И именно здесь проявляется истинное совершенство и могущество человека - без уничтожения тех, кто служит ему....

Гастроли продлятся по 2 декабря. Первые представления пройдут 27 октября в 16.00 и 28 октября в 12.00. Вход для детей до 3-х лет бесплатный - в сопровождении взрослых и при предъявлении свидетельства о рождении.