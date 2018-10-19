2018-10-19T11:42:25+03:00
Общество

Обращение к общегородскому субботнику

Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!
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Наш город хорошеет год от года. Это признают и многочисленные гости Воронежа, и его жители. Областной центр сделал заметные шаги в своем благоустройстве, возвращая славу одного из красивейших провинциальных городов России.

Не может не радовать тот факт, что к предметной деятельности областной власти, городской администрации по благоустройству города, активно подключились жители Воронежа, коллективы ведущих городских предприятий и организаций. Весной десятки тысяч воронежцев навели порядок во дворах и скверах, на детских площадках и придомовых территориях. Лучшей благодарностью им за это стал наш радующий глаз уютом и красотой город!

Заботливый хозяин непременно заранее готовится к приближающейся зиме, наводя порядок в своем хозяйстве. Город также нуждается в такой заботе. Я призываю жителей Воронежа принять участие в субботнике, который состоится 20 октября, и присоединиться к городским коммунальным службам в наведении чистоты и порядка.

Сделаем Воронеж городом удобным для жизни!

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