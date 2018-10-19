2018-10-19T10:57:38+03:00
Общество

Глава городcкого округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
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Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Воронеж хорошо известен как крупный транспортный узел страны, по территории которого проходит почти 1,5 тысячи километров городских дорог, за каждым метром которых стоит труд работников дорожного хозяйства: проектировщиков, рабочих, механизаторов, водителей.

Сегодня в работе дорожной отрасли новый этап – существенно увеличились масштабы работ, а применение новейших технологий и высокая ответственность дорожников обеспечивают их высокое качество. Воронеж, можно сказать, переживает бум дорожного строительства. Специалисты отрасли делают все, чтобы передвижение по транспортным артериям города было максимально комфортным, удобным и безопасным, ведь именно эти показатели во многом определяют качество жизни горожан.

Спасибо за ваш нелегкий труд! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

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