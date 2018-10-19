2018-10-19T10:46:58+03:00
Общество

Новые возможности обмена бонусов СПАСИБО от Сбербанка

Самые лояльные участники могут не только менять бонусы СПАСИБО на услуги партнеров, но и конвертировать их в рубли
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Уже сегодня все пользователи могут ходить в кино, списывая бонусами до 99 % стоимости билета. В рамках трансформации программы в Уровни привилегий участники на уровне «Больше, чем Спасибо» могут конвертировать бонусы в рубли. Сделать это можно на сайте программы или в мобильном приложении.

Обменивать бонусы на билеты в кино можно более чем в 300 кинотеатрах в 112 городах России. Бонусами можно списать до 99 % стоимости билета. Списать бонусы на билеты можно прямо на сайте «Спасибо от Сбербанка» на портале «Впечатления» или в мобильном приложении программы.

Для самых активных участников, достигших максимального уровня в программе лояльности, стал также доступен обмен бонусов на рубли. Совершить обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении. Бонусы будут обмениваться по курсу 1 бонус = 0,5 рублей.

- Для нас важно повышать вовлеченность наших клиентов в программу лояльности, - говорит генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» ПАО Сбербанк Андрей Писарев. - Для этого мы расширяем возможности участников программы по использованию бонусов.

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