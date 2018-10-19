Сотрудник воронежского автосалона взял 700 тысяч рублей за новую машину и уволился

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-19T10:12:55+03:00

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29-летний житель Курска рассказал полицейским, как его обманули в воронежском автосалоне. На курсах повышения квалификации он познакомился с общительным сотрудником этого дилерского центра. Тот предложил посодействовать в покупке автомобиля и пообещал огромную скидку. Наш герой передал ему 700 тысяч рублей.

Едва менеджер получил эти деньги, так тут же уволился и перестал выходить на связь. Вскоре 35-летнего злоумышленника все-таки задержали (неясно, на что он надеялся, ведь у полиции были данные его документов). Мужчина рассказал, что деньги нужны были на погашение долгов. За мошенничество ему грозит до шести лет заключения.

Кстати, это не первая подобная история. Ранее лже-сотрудник автосалона украл у жительницы Воронежа 265 тысяч рублей.