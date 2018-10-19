В Воронеже двое подростков попали в больницу после поездки на скутере

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-19T09:56:07+03:00

Тот, кто сидел за рулем, врезался в препятствие

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18 октября примерно в 21.30 в Сомово на улице Грузинской произошло серьезное ДТП, Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, двое 16-летних подростков на скутере налетели на препятствие. Серьезные травмы получили оба. Парней доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.

За сутки в области зарегистрировано 135 ДТП, из них в Воронеже - 92, на федеральных трассах - 8, в районах - 35. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, двое погибли. Зафиксировано 7560 нарушений на дорогах, 6257 из них - это случаи превышения скорости.