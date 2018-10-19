2018-10-19T09:27:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области грузовик протаранил "семерку": есть погибший

Водитель легкового автомобиля поворачивал налево и не пропустил машину со встречной
Виктор ПАВЛОВ
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В полиции рассказали о смертельном ДТП, которое произошло 18 октября в 8.10 утра на трассе в Хохольском районе. Автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого был 47-летний мужчина, поворачивал налево. По каким-то причинам водитель не уступил дорогу грузовику "Дэу", который шел во встречном направлении (быть может, полагал, что успеет "проскочить").

Тяжелая машина протаранила "семерку" и протащила несколько метров. Водитель ВАЗа скончался на месте до приезда врачей. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что начали проверку по факту аварии.

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