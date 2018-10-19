В Воронежской области бывший главный полицейский стал главным лесником

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-19T11:02:06+03:00

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Губернатор подписал указ о назначении экс-главы областного управления МВД Александра Сысоева на должность руководителя регионального управления лесного хозяйства. Документ вступает в силу 22 октября. Сысоев назначается на срок полномочий Александра Гусева.

Александр Сысоев служил в органах внутренних дел с 1976 года. С 1995 по 1998 год руководил УВД города Невинномысска Ставропольского края. С 1998 по 2002 год был заместителем начальника ГУВД Ставропольского края. С 2002 года проходил службу на должностях высшего начальствующего состава в Северо - Кавказском регионе. С апреля 2011 года по июль 2018 - начальник Главного управления МВД России по Воронежской области.

Известно, что Александр Сысоев - заядлый охотник. Он рассказывал журналистам, что обязательно два-три раза в год выбирается с друзьями в лес.