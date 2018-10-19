2018-10-19T08:09:17+03:00
Авто

Аналитики выяснили, что Воронеж - город "Жигулей"

8 из 10 самых популярных автомобилей на вторичном рынке - отечественного производства
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Ладья на решетке - отличительный признак многих воронежских автомобилейЛадья на решетке - отличительный признак многих воронежских автомобилейФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Аналитики "Авито Авто" рассказали, какие автомобили с пробегом были наиболее популярны в Воронеже за третий квартал этого года. Оказывается, 8 из 10 самых востребованных вариантов - машины марки "Лада", в том числе далеко не самые новые модели.

"Приора", которую не так давно сняли с конвейера, восседает на золотом троне этого хит-парада. Средняя цена автомобиля на вторичном рынке - 231 тысяча рублей. Серебряную медаль забирает "Форд-Фокус", бесцеремонно растолкавший толпу "Жигулей". Его средняя цена - 362 тысячи рублей. Кстати, в Санкт-Петербурге и Москве у "Фокусов" золото. Наконец, бронзу в Воронеже забирает "четырка". Обновленная "девятка" сегодня стоит в среднем 119 тысяч рублей.

Далее в топе все скучно: "десятка", "пятнашка", "семерка", "Калина", "двенашка"... Кажется, воронежские покупатели хотят собрать весь модельный ряд АвтоВАЗа (и, думается, не от хорошей жизни). Девятую строчку забирает узбекско-корейская иномарка "Дэу-Нексия", а вот закругляет топ еще одна "Лада" - на сей раз "девятка".

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