2018-10-19T07:07:55+03:00
Общество

«Как жить-то вообще»: 54-летнюю жительницу Воронежа не берут на работу из-за возраста

На собеседование женщину пригласил только один работодатель
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежцы пожаловались на работтдателей, отказывающих в приеме на работу людям в предпенсионном возрасте. 54-летняя местная жительница открыла вакансию на место продавца, но на собеседование ее пригласил только один магазин. Об этом она рассказала в популярной городской группе в соцсети накануне.

- Я выгляжу от силы на 45. Большой стаж работы в торговле. Вакансий продавца предостаточно. Вот только после того, как я указала свой возраст, все они пропали куда-то. Ответили всего в одном магазине - пригласили на собеседование. Остальные отказали. Но ведь и в этом не факт, что возьмут. Как тогда устроиться на работу в предпенсионном возрасте? Пенсию мне еще 6 лет не получать. Как жить-то вообще? - сетует женщина.

В комментариях к посту местные жители предложили пожаловаться в трудовую инспекцию и пожелали здоровья и сил.

- По новым правилам, за отказ людям пенсионного и предпенсионного возраста без видимых причин предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности. Так что вперед и с песней, - написал воронежец.

А как вы считаете, можно ли найти работу в Воронеже, если вам за 50? Сталкивались ли вы с такой проблемой? Пишите нам на почту kp.vrn@phkp.ru или оставляйте свои истории в комментариях и на наших страницах в соцсетях.

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