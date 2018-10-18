Четверть ДТП в Воронежской области - это наезды на пешеходов

СЕГОДНЯ 20:44 2018-10-18T20:44:35+03:00

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За восемь месяцев в этом году произошло 1920 ДТП, в которых 268 человек погибли и 2514 пострадали. Такой статистикой поделился начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов на заседании областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 11 из погибших в авариях - дети, травмы дорожных происшествиях получили 276 детей.

По данным Евгения Шаталова, четверть ДТП в регионе - это наезды на пешеходов. Поэтому руководитель управления ГИБДД считает важным повышать безопасность для тех, кто передвигается по городу своим ходом. Губернатор Александр Гусев поручил продумать меры, которые могли бы помочь, и обозначить, какой объем средств на них потребуется.