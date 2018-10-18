19 и 20 октября электричка "Лиски - Россошь" под Воронежем изменит график движения

СЕГОДНЯ 19:50 2018-10-18T19:50:57+03:00

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ППК "Черноземье" сообщает, что в Воронежской области изменится расписание электрички, следующей из Лисок до Россоши. Изменения в графике движения выпадут на 19 и 20 октября. Поезд №6344 сообщением "Лиски - Россошь" обычно курсирует ежедневно, отправляясь в 20.55 и прибывая в 2311. В течение двух предстоящих дней он будет отправляться в 22.05, а прибывать в 01.03.

Как поясняют в ППК "Черноземье", причиной станет ремонт железнодорожных путей. Его планируют проводить на участке от станции "Пухово" до станции "Евдаково". Другие подробности можно узнать на сайте.